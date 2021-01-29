Украина

Украинской команде не хватило сил на два матча в один день.

Пятница, 29 января, прошла для Александрии в экстремальных условиях.

Утром команда Владимира Шарана обыграла Аланияспор (U-19), а вот спустя шесть часов уступила болгарской Арде.

Александрийцы повели в счете в первом тайме после удара Каспарса Дубры, а вот на второй тайм просто не хватило сил: три пропущенных мяча и поражение.

Александрия — Арда 1:3

Голы: Дубра, 26 — 50, 82, 90+1.

Александрия (стартовый состав): Билык, Лучкевич, Бабогло, Дубра, Мельник, Вантух, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ситало, Устименко.

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