"Северяне усилились румынским защитником.
Константин Дима, фото Десна
29 января 2021, 18:28
Десна подписала контракт с защитником Константином Димой, сообщает официальный сайт черниговского клуба.
Соглашение "северян" с 21-летним румыном рассчитано сроком на 3,5 года. Дима уже присоединился к команде на сборах в Турции.
Последним клубом воспитанника Динамо Бухарест была Астра, в которую он перешел на правах свободного агента.
10 сентября 2019 защитник дебютировал за молодежную сборную Румынии в матче квалификации на Евро против Дании (1:2).
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