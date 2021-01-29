Украина

"Северяне усилились румынским защитником.

Десна подписала контракт с защитником Константином Димой, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Соглашение "северян" с 21-летним румыном рассчитано сроком на 3,5 года. Дима уже присоединился к команде на сборах в Турции.

Последним клубом воспитанника Динамо Бухарест была Астра, в которую он перешел на правах свободного агента.

10 сентября 2019 защитник дебютировал за молодежную сборную Румынии в матче квалификации на Евро против Дании (1:2).

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