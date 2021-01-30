Украина

Украинцы не сумели обыграть черногорский клуб.

Донецкий Олимпик в контрольном матче минимально уступил Будучности.

В первом тайме соперники продемонстрировали абсолютно равную игру, однако на 27-й минуте черногорский клуб сумел забить пенальти.

Полузащитник Будучности Бозович спокойно реализовал одиннадцатиметровый и вывел свою команду вперед.

Во второй половине встречи дончане имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет, однако реализовать их не смогли. В итоге матч завершился минимальной победой команды из Черногории.

Будучность - Олимпик – 1:0.

Гол: Бозович, 27 (с пенальти)

Олимпик (1-й тайм): Чекотун — Зотько (Драме 30’), Векляк, Пасич, Снурницын (Лебеденко 30’), Хамелюк, Политыло, Тейшейра, Завийский, Каргбо.

Олимпик (2-й тайм): Альими — Драме, Векляк (Зотько 60’), Лебеденко, Альваренга (Снурницын 60’), Завийский (Бабенко 60’), Чогадзе, Политыло (Хамелюк 70’), Романовский, Бенито, Нкенг

Следующий контрольный поединок команда Климовского сыграет 4 февраля против львовского Руха.

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