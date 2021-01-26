Украина

"Горняки" добыли первую победу на тренировочном сборе в Турции.

Шахтер встречался с Силексом в рамках третьего товарищеского поединка на тренировочном сборе в Турции.

Македонский клуб открыть счет в концовке первой половины встречи благодаря голу Тантуровского.

"Горняки" же отыгрались на 55-й минуте: Алан Патрик поразил ворота соперников. Спустя 10 минут Виктор Корниенко вывел дончан вперед, а уже на 69-й минуте Тарас Степаненко удвоил преимущество Шахтера.

В добавленное ко второму тайму время Додо довел счет до разгромного.

Это первая встреча команд с 1999-го года. На счету донецкого клуба данная победа стала второй, Силекс же побеждал единожды.

Шахтер — Силекс 4:1

Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90+1 — Тантуровский, 42

Стартовый состав Шахтера: Пятов — Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко — Майкон — Мудрик, Марлос, Маркос Антонио, Соломон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Сиприано, Степаненко, Судаков, Алан Патрик, Тете, Фернандо, Дентиньо.