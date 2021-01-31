Украина

Стал известен стартовый состав Шахтера на контрольную игру против сербского клуба.

Сегодня, 31 января, донецкий Шахтер проведет свой первый контрольный матч в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции.

Утром "горняки" должны были сыграть против словенской Муры, но матч был отменен из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

Таким образом, первым соперником Шахтера станет сербская Црвена Звезда и уже стал известен стартовый состав дончан.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Судаков, Майкон — Тете, Марлос, Коноплянка — Фернандо.

Матч Шахтер — Црвена Звезда начнется в 16:00 по киевскому времени. Следить за его трансляцией можно на официальном клубном канале "горняков".