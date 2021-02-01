Украина

Футболист рассказал, что после матчей любит отпраздновать.

Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев заявил, что не видит ничего страшного в том, чтобы выпить пиво после матча.

"Прочитал Милевского интервью, где он сказал, что не понимает, как можно после игры не попить пивка. На самом деле, он правильные слова говорит. Ну как можно после игры не собраться семьями и не пошутить, не отметить, не посмеяться, если выиграли?

Сейчас все как-то закрываются, по группам. У нас раньше такого не было. В Днепре мы собирались все вместе. Это в порядке вещей было. Сейчас все по-другому — где-то закрыться, затихариться", — сказал Селезнев в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что в СМИ появилась информация об уходе из ковалевского Колоса Селезнева, у которого якобы возникли проблемы со спортивным режимом.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин не стал комментировать слухи об изгнании Селезнева из Колоса.

Сам футболист опроверг информацию о том, что он пришел на игру пьяным.