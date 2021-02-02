Украина

Два бразильских футболиста вернулись в Украину.

Полузащитник Алваро Луис Тавареш Виейра и нападающий Ренан Абнер во второй половине сезона будут выступать за Львов, сообщает пресс-служба клуба.

Первую часть сезона бразильские футболисты провели в аренде. Они хорошо зарекомендовали себя на сборах перед главным тренером команды Виталием Шумским.

23-летний Ренан провел первую часть сезона в составе Жил Висенте, где провел 12 матчей, забив один гол.

На счету 25-летнего Алваро отыграл шесть поединков в чемпионате Азербайджана за Кешлю, в которых отметился одним ассистом.