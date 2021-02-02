Украина

Появились новые неподтвержденные данные относительно скандального эпизода.

Андрей Воронин (по центру) и Евгений Селезнев (справа) в компании Развана Раца, фото instagram

Андрей Воронин (по центру) и Евгений Селезнев (справа) в компании Развана Раца, фото instagram

Зимнее межсезонье украинского футбола оказалось наполнено не только лишь событиями спортивного характера. Как стало известно ранее, нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев был отчислен из команды, без официального объяснения причин со стороны клуба.

Вскоре, в различных СМИ появилась информация относительно возможной причины подобного решения тренерского штаба. Источники называют проблемы со злоупотреблением алкоголем со стороны футболиста как ключевой фактор для принятия решения тренерским штабом.

Данную информацию не стал комментировать непосредственно главный тренер Колоса Руслан Костышин, а сам футболист назвал ее "бредом". Впрочем, Селезнев не стал отрицать, что после игры нередко собирается семьями со своими одноклубниками "отметить прошедший матч".

Дополнительная неподтвержденная информация относительно данного инцидента прозвучала от журналиста телеканала Футбол в специальном сюжете в рамках передачи "Вмикай підігрів".

Согласно данным источника, ситуация произошла накануне товарищеского матча против брестского Руха. Селезнев вышел на предматчевую разминку, но не вышел на поле, хотя и попал в стартовый состав.

В последствии, конфликт перенесся в раздевалку, так как клуб из Ковалевки начал контрольную встречу в меньшинстве. Составы выровнялись по числу игроков только на 10-й минуте, когда Мамаду Данфа завершил разминку.

При этом, журналист телеканала Футбол ссылается на слухи, что вечером накануне игры Селезнев встречался с экс-футболистом сборной Украины Андреем Ворониным. В ходе дружеской посиделки бывшие партнеры по Главной команде страны употребляли алкоголь, в присутствии других своих знакомых, чьи личности не раскрываются.

На данный момент, Колос отказывается от любых комментариев по случившейся ситуации, а спортивный директор клуба Виталий Лисицкий заявил, что позже выступит с официальным заявлением.

В сюжете также было упомянуто, что это не первый подобный эпизод в карьере Евгения Селезнева. Помощники Мирона Маркевича по тренерскому штабу днепровского Днепра Владимир Езерский и Сергей Нагорняк обнаружили футболиста в состоянии алкогольного опьянения накануне полуфинала Лиги Европы УЕФА-2014/15 против неаполитанского Наполи, после чего провели основательную беседу с футболистом. Напомним, что дубль Селезнева в ответном поединке позволил украинской команде добраться до решающего поединка за трофей, в котором днепряне уступили испанской Севилье.

В ближайшее время наш сайт опубликует новые подробности конфликта и комментарии его участников.