Украина

"Горняки" объявили новое расписание своих контрольных матчей.

До завершения второго учебно-тренировочного сбора в Турции донецкий Шахтер проведет еще три контрольных матча, сообщает пресс-служба "горняков".

3 февраля команда Луиша Каштру сыграет против другой команды УПЛ — Мариуполя. Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.

Также 3 февраля Шахтеру предстоит сыграть еще один контрольный матч против братиславского Слована. Эта игра запланирована на 16:00.

5 февраля "горнякам" будет противостоять боснийский Борац, который занимает 5-е место в своем чемпионате. Начало игры в 16:00.

Традиционно, все товарищеские матчи будут показаны в прямом эфире на клубном канале "горняков".