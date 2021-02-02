"Горняки" объявили новое расписание своих контрольных матчей.
ФК Шахтер Донецк
02 февраля 2021, 15:47
До завершения второго учебно-тренировочного сбора в Турции донецкий Шахтер проведет еще три контрольных матча, сообщает пресс-служба "горняков".
3 февраля команда Луиша Каштру сыграет против другой команды УПЛ — Мариуполя. Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.
Также 3 февраля Шахтеру предстоит сыграть еще один контрольный матч против братиславского Слована. Эта игра запланирована на 16:00.
5 февраля "горнякам" будет противостоять боснийский Борац, который занимает 5-е место в своем чемпионате. Начало игры в 16:00.
Традиционно, все товарищеские матчи будут показаны в прямом эфире на клубном канале "горняков".