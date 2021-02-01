Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в Серии А.
Виктор Коваленко, Getty Images
01 февраля 2021, 15:14
Аталанта подала документы на регистрацию Виктора Коваленко в Серию А — сообщает Football Italia.
За 24-летнего полузащитника, по данным Transfermarkt, Шахтер получит 700 тысяч евро.
Коваленко уже прибыл в Италию и, по словам Джан Пьеро Гасперини, сразу приступит к тренировкам в составе Аталанты.
Ранее сообщалось, что Виктор будет выступать под №20.
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