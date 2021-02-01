Италия

Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в Серии А.

Аталанта подала документы на регистрацию Виктора Коваленко в Серию А — сообщает Football Italia.

За 24-летнего полузащитника, по данным Transfermarkt, Шахтер получит 700 тысяч евро.

Коваленко уже прибыл в Италию и, по словам Джан Пьеро Гасперини, сразу приступит к тренировкам в составе Аталанты.

Ранее сообщалось, что Виктор будет выступать под №20.

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