Украина

Теперь уже экс-игрок Шахтера Виктор Коваленко дал прощальное интервью клубной пресс-службе "горняков".

Коваленко завершил переход в Аталанту, подписав контракт до лета 2024 года.

"Период в Шахтере запомнится мне большой частью моей жизни. Шахтер – клуб, который меня воспитал и дал мне, можно сказать, все. Это были чудесные годы", — сказал Коваленко.

"Было очень много прекрасных матчей. Особенно запомнился, скорее всего, с «Динамо», когда мы выиграли 2:1. Всегда приятно побеждать главного соперника в Украине. И в еврокубках были тяжелые противостояния, и в чемпионате, но та игра мне особенно запомнилась".

"Я сейчас немного расстроен, что ухожу из этого большого клуба. Но и понимаю, что ухожу в итальянский чемпионат, в хорошую команду. Топ-команду, можно сказать. Для меня это шаг вперед. Конечно, я буду скучать по Шахтеру – это как мой второй дом. Моя частичка сердца останется здесь".

Также Виктор выделил свой самый памятный гол.

"Наверное, все-таки Шальке потому что первый в еврокубках. Тогда я добрался до основного состава. Прекрасные ощущения и эмоции".

"Что скажу болельщикам Шахтера? Что у меня есть мечта, которая не сбылась по понятно каким причинам, – я не сыграл на Донбасс Арене. Я хочу, чтобы они вернулись в Донецк, чтобы они радовались футболу, как раньше, когда я был ребенком. Я кайфовал, когда приходил на стадион, и он собирался полный. Для меня было самой большой мечтой сыграть там. Я могу поблагодарить Шахтер, потому что он мне дал в жизни все, многому научил, вырастил, в первую очередь, как человека, во вторую – как футболиста".

"На самом деле мне очень тяжело сейчас прощаться, потому что я ко всему привык, кайфую здесь. Но пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича за то, что он дает этому клубу все, поблагодарить болельщиков, тренерский состав, игроков – я был очень счастлив делить с ними одну футболку, один стадион, одно поле и одну раздевалку. До скорой встречи! Я надеюсь, что мы все-таки сыграем на Донбасс Арене. Может быть, я сыграю против Шахтера, а может быть, еще и вернусь сюда. Хочу сказать всем спасибо".

Ранее мы задали вопрос своим читателям, заиграет ли Виктор в Аталанте. Переходите по ссылке и делайте свой выбор.