Украина

В контрольном поединке в Турции одолеть соперника из Латвии не удалось.

Во вторник, 2 февраля, Заря провела очередной спарринг на зимнем сборе в Турции.

Несмотря на значительное игровое преимущество, подопечные Виктора Скрипника пропустили на 29-й минуте мяч, который оказался единственным.

На 85-й минуте луганчане получили право на пенальти, но вратарь Валмиеры справился с ударом Фаворова.

Стоит отметить очень жесткую игру латвийской команды. В результате из-за травмы не смог доиграть матч Вернидуб, а один из соперников заработал красную карточку.

Заря — Валмиера 0:1

Заря (стартовый состав): Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Назарина, Хомченовский, Кочергин, Лунев, Аллахьяр.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.