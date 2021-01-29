Украина

На сборах в Турции Заря не без труда одолела команду из Нигерии.

В очередном спарринге на зимнем сборе Заря встречалась с нигерийским МФМ.

В первом тайме, несмотря на обилие моментов у игроков Зари, счет не был открыт, а в самом начале второй половины игры команды обменялись голами с пенальти.

Последнее слово осталось за луганчанами, вырвавшими победу на 79-й минуте.

Заря — МФМ 2:1

Голы: Кабаев, 47, с пенальти, Лунев, 79 — 49, с пенальти.

Заря (стартовый состав): Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Мильченко, Назарина, Хомченовский, Алефиренко, Кабаев, Гладкий.

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