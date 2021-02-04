Украина

Вспоминаем футболистов, которые порой крайне наплевательски относились к своим карьерам.

Украинский футбол любит дарить нам веселые инфоповоды. Один из них – изгнание из Колоса Евгения Селезнева, который на турецких сборах в нетрезвом состоянии прибыл на воскресный спарринг своей команды с брестским Рухом из Беларуси. Сперва была информация, что форвард в этой игре сыграл 10 минут, потом – что он не выходил на поле вообще. Последнее сейчас и подтверждает сам клуб из Киевщины.

Тренер ковалевцев Руслан Костышин сразу же заявил, что это его решение, а экс-форвард Шахтера и Днепра, которому рукой подать до звания лучшего бомбардира чемпионатов Украины всех времен, сослался на семейные обстоятельства и принялся все отрицать. Еще бы он такое признал…





Колос на своем официальном сайте сообщил, что да, действительно, контракт разорван, но подробности будут позже. Наверное, никто в Украине случившемуся не удивился. Говорят, что это уже третий случай подобного загула в исполнении Селезнева за полугодичный период выступлений в футболке Колоса, и он, случай этот, стал уже просто последней каплей для главного тренера.

Строят лишь различные версии, с кем Евгений – с Артемом Милевским ли, встреча с которым анонсировалась самим Селезневым в таком ракурсе, что Украина потеряет после нее двух игроков; или с Андреем Ворониным, который факт совместных посиделок подтвердил, но со словами, что обошлось без алкоголя. Опять же: еще бы…

В этой статье мы пройдемся по украинским и околоукраинским футболистам, которые были отчислены из своих команд за нарушение режима. Встречайте: наши старые добрые друзья, которых одолел зеленый змий.

Сергей Юран

Этот человек имеет очень стороннее отношение к Украине, так как свой выбор он сделал в пользу отнюдь не нашей страны. Но на то мы и сказали в названии: связанные с Украиной футболисты. А Сергей Юран еще как связан – родился в Луганске, воспитывался и играл в Заре, а затем и в киевском Динамо. А дальше…

Проблемы с режимом, то бишь с пьянством, одолевали Сергея с самого раннего этапа карьеры. Однажды Валерий Лобановский наказал провинившегося юнца особо жестко – отправил в войсковую часть, на казармы, где Сергей на протяжении двух месяцев чистил картофель и играл в футбол. Ох, не хватало Валерия Васильевича двоим "кентам", ой как не хватало!

Правда, Юрану такая профилактическая "вылазка" помогла лишь на динамовском этапе карьеры. Позже он потерял из-за страсти к выпивке любимую женщину (кстати говоря, дочь многолетнего и легендарного администратора киевского Динамо Александра Чубарова), когда едва не выпрыгнул из окна лиссабонского отеля в период выступлений за Бенфику.

Клубы с ним тоже особо не церемонились. К примеру, Бохум указал на выход прямиком и сразу, когда Сергей был остановлен немецкой полицией за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Александр Рыкун

Не баян, а классика. Семейная классика, ведь в 1969-м году усилиями Валерия Лобановского из первой команды Днепра был отчислен… Валерий Рыкун, отец нашего героя! Причина – наверняка догадываетесь какая.

В 2006-м году 27-летний Александр Рыкун окончательно вывел из себя и тренерский штаб родного Днепра, и руководство клуба. Уже в марте было объявлено, что полузащитник летом будет выставлен на трансфер.

После матча с Закарпатьем о том, что гения изысканных передач в Днепре больше не будет, заявил главный тренер Олег Протасов: "После возвращения команды из Турции 9 марта он ни разу не появился на тренировке. Команда ему безразлична. Значит, и он нам безразличен".

На вопрос, стало ли причиной такого заявления Протасова нарушение Рыкуном спортивного режима, генеральный директор Днепра Андрей Стеценко ответил коротко и ясно: "Безусловно".

Думаю, мы не откроем Америку, когда скажем, что ранее с режимом Рыкуна боролись и Николай Павлов в мариупольском тогда еще Металлурге, и Евгений Кучеревский в том же Днепре. Сам Александр неоднократно заявлял, дескать, все, теперь я окончательно пересмотрел свои взгляды, но вы же прекрасно знаете, как оно бывает…

Позднее, уже в харьковском Металлисте, где великолепный плеймейкер тоже стал звездой, наставлять Рыкуна на путь истинный продолжил и Мирон Маркевич. Хотя по официальной версии клуб из Первой столицы Александр покинул из-за череды травм, а не по причине загулов, однако если бы не эта страсть, все могло бы у него сложиться иначе и в Харькове. В лучшую сторону, разумеется.

Пусть любовь трибун он получил и так – днепропетровское происхождение в Харькове готовы забыть, если ты играешь воистину шедеврально.

Дальше Александр не заиграл уже даже в Ворскле. Павловской…

Артем Милевский

Еще одна классика. С таким же невероятным талантом, после которого следует множество "но". Хотя чего множество? Одно, которое со спиртом…

Сложно сказать точно, за что Милевского попросили из Динамо – официально причиной стало завершение контракта. Но почти год до этого Артем играл разве что за дубль, ибо побил все горшки и с новым главным тренером команды Олегом Блохиным, и с руководством клуба.

Обладатель Золотого мяча 1975-го года говорил, что причина в приходе Артема на тренировку в пьяном состоянии и с опозданием на три часа. Хотя может и халат так чье-то самолюбие задел…

Однако дальнейшая карьера Милевского говорит о том, что Блохин, будь он 100 раз слабым тренером, в той ситуации все же мог быть прав. В турецком Газиантепспоре Артем в нетрезвом состоянии угодил в "самоаварию" и разбил Ferrari, после чего, по факту, перестал нормально играть за клуб. Хорошо, что хоть сам не пострадал.





В хорватском же клубе Сплит (не путать с Хайдуком, за который наш герой как раз поиграть успел) Милевский удостоился изгнания от своего экс-партнера по киевскому Динамо Горана Саблича, который тогда работал главным тренером этой скромной команды. Причина? Арест за вождение в нетрезвом виде, да еще и в Риме!

Просидел любимец киевских трибун в полицейском участке до тех пор, пока ему не принесли документы. Саблич же заявил следующее: "Когда я предложил ему присоединиться к нам, то не думал, что он потеряет контроль. Я ему сказал, что правила поведения для всех одни и те же. Но он не стал соблюдать кодекс поведения. Я считаю, что расторжение договора с Артемом является логичным решением".





Сам Милевский, как и его агент Александр Панков, по понятным причинам все отрицали… ну хоть после этого скандальный форвард ни в чем подобном замешан не был! Это значит, что жизненные уроки он извлекать в свою пользу умеет. Пусть и с тридесятой попытки…

Чуть не забыли. Понятное дело, что алкоголь и связанные с ним вещи повлияли и на карьеру "кента" – вчерашнего именинника (36 лет, столько же 12 января исполнилось Милевскому) Александра Алиева. И даже больше, чем на карьеру друга, ибо сам хавбек заявлял, что во время выступлений за московский Локомотив он был закодирован. Но вот прямых подтверждений того, что с той или иной команды Алиев был выгнан именно из-за выпивки – не найти.

Диого Ринкон

А теперь в нашем послужном (или не очень) списке дошла очередь и до легионера. Диого Ринкона можно смело назвать одним из сильнейших иностранцем в истории нашего чемпионата. Нарушение режима поначалу сказывалось на бразильце лишь в виде излишка веса, хотя алкоголь тоже начинал входить в дело.

Анатолий Демьяненко на эти шалости мог закрывать глаза и прощать Ринкону многие вещи, если тот выходил на поле и выполнял свои функции. Леонид Буряк же указал на дверь. Немного, согласитесь, напоминает случившуюся спустя 5 лет ситуацию с Милевским, которому многое прощали предшественники Блохина, но сам Блохин – нет.

В общем, в феврале 2008-го случилась аренда в Коринтианс, где Диого стал пить еще больше, а возвращение летом в Киев увенчалось лишь разрывом контракта.

Побороть свой недуг бразильский хавбек смог лишь с помощью лечения в специальном учреждении и, по его словам, веры в Бога, обретенной во время отчаянной и пока победной борьбы с недугом.

Глеб Скрипченко, Football.ua