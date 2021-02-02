Украина

Украинский форвард отрицает все слухи о нарушении режима.

Нападающий Колоса Евгений Селезнев прокомментировал свое отчисление с команды, которая уже подтвердила, что украинец покинул расположение коллектива на сборах в Турции.

"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с супругой", — приводит слова Селезнева ТК Футбол 1/2/3.

Селезнев перешел в Колос прошлым летом и за это время провел 12 поединков, в которых забил пять голов.

Ранее в СМИ разгорелся скандал с Селезневым, которого обвинили в том, что он приехал на игру пьяным, после чего у него произошел конфликт с главным тренером.