Украина

Днепряне провели очередной товарищеский матч.

Днепр-1 продолжает активную подготовку на сборах в Турции к матчам второй половины сезона в УПЛ.

Сегодня утром днепряне сыграли очередной контрольный поединок, в котором уверенно обыграл румынский Металоглобус (4:1), который занимает седьмое место во второй лиге Румынии.

Подопечные Игора Йовичевича открыли счет на 13-й минуте, когда новичок Вагнер реализовал выход один на один. Затем на 28-й минуте голом отметился Домарацкий, точно пробив низом, а спустя минуту третий мяч днепрян забил Ярмолюк.

Во втором тайме на 65-й минуте румынская команда могла остаться в меньшинстве после удаления Потечи, но по договоренности, гостям разрешили провести замену и играть в полном составе.

До завершения игры команды смогли обменяться забитыми голами. Сперва дубль оформил Домарацкий, а затем Херя реализовал пенальти в стане соперника.

Днепр-1 — Металоглобус 4:1

Голы: Вагнер, 13, Домарацкий, 28, 78, Ярмолюк, 29 — Херя, 84 (с пенальти).

Днепр-1: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Дуглас, Цуриков, Батагов, Ди Франко, Вагнер (Заец, 64), Ярмолюк (Соловьев, 64), Домарацкий, Хобленко.