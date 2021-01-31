Украина

Команда продолжит подготовку ко второй части сезона в УПЛ.

Сегодня, 31 января, футболисты и тренерский штаб Днепра-1 отправились на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На сборы в Турции главный тренер днепрян Игор Йовичевич взял 27 футболистов.

Вратари: Мирослав Зновенко, Заури Махарадзе, Богдан Сарнавский, Валерий Юрчук;

Защитники: Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Дуглас, Сергей Заяц, Сергей Логинов, Александр Сафронов, Александр Сваток, Андрей Цуриков;

Полузащитники: Арсений Батагов, Сергей Булеца, Вагнер, Франсиско Ди Франко, Константин Домарацкий, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Лукас Тейлор, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк;

Нападающие: Артем Довбык, Алексей Хобленко.

Турецкий сбор продлится до 11 февраля. Расписание контрольных поединков будет опубликовано позднее.