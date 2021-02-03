Украина

Форвард из Люксембурга принял решение остаться в Динамо.

В последние дни зимнего трансферного окна Жерсон Родригес мог перебраться в турецкий Газиянтепспор, сообщает Gaziantep Pusula.

По информации источника, клубы провели переговоры по возможному трансферу форварда сборной Люксембурга, но переход не состоялся из-за нежелания самого игрока возвращаться в Турцию.

Напомним, что во второй части прошлого сезона он выступал за Анкарагюджю на правах аренды.

В нынешнем сезоне Родригес провел 18 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.