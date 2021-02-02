Украина

Бразилец будет играть в чемпионате Украины под №23.

В весенней части чемпионата Украины состав Динамо пополнился полузащитником Сидклеем — сообщил официальный сайт УПЛ.

Динамо заявило вернувшегося в Киев из аренды в Коринтиансе бразильца под №23.

После возвращения Сидклей заявил, что хочет помочь Динамо выиграть чемпионат Украины.

Ранее Динамо дозаявило на УПЛ Артема Беседина.

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