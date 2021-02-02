Украина 02 февраля 2021, 19:10 Динамо дозаявило Сидклея на УПЛ Бразилец будет играть в чемпионате Украины под №23. Сидклей, фото ФК Динамо 02 февраля 2021, 19:10 В весенней части чемпионата Украины состав Динамо пополнился полузащитником Сидклеем — сообщил официальный сайт УПЛ. Динамо заявило вернувшегося в Киев из аренды в Коринтиансе бразильца под №23. После возвращения Сидклей заявил, что хочет помочь Динамо выиграть чемпионат Украины. Ранее Динамо дозаявило на УПЛ Артема Беседина. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Сидклей Команды Динамо Киев Источники Официальный сайт Премьер-лиги Украины Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте