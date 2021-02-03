Украина

Украинский клуб проведет второй спарринг за один день.

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции СК Днепр-1 проведет второй контрольный матч за сегодняшний день.

Соперником команды Игора Йовичевича будет черногорская Будучность, которая несколько дней назад встречалась с донецким Олимпиком.

Матч пройдет 3 февраля в 16:13 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:

Напомним, что сегодня утром днепряне обыграли румынский Металоглобус.