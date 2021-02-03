Украинский клуб проведет второй спарринг за один день.
СК ДНЕПР-1
03 февраля 2021, 13:51
В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции СК Днепр-1 проведет второй контрольный матч за сегодняшний день.
Соперником команды Игора Йовичевича будет черногорская Будучность, которая несколько дней назад встречалась с донецким Олимпиком.
Матч пройдет 3 февраля в 16:13 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:
Напомним, что сегодня утром днепряне обыграли румынский Металоглобус.