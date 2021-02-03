Украина

Календарь матчей национальной команды на 2021-й год полностью сформирован.

8 сентября сборная Украины проведет контрольный поединок против национальной команды Чехии, сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что встреча пройдет на поле соперника, а место проведения игры станет известно позднее.

В последний раз Украина встречалась с Чехией в матчах первого розыгрыша Лиги наций. Тогда украинцы дважды отпраздновали победу — 1:0 и 2:1.

Таким образом, в сентябре подопечные Андрея Шевченко проведут три поединка. До поединка с чехами "сине-желтых" ждут два отборочных матча на ЧМ-2022, в которых соперниками будут Казахстан (1 сентября) и Франция (4 сентября).