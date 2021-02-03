Украина

Полузащитник дал комментарий о работе на сборах.

Геннадий Пасич рассказал о трудной работе на сборах под руководством Юрия Вирта.

"И с Виртом в УПЛ, и сейчас очень тяжелые сборы. В первую неделю у нас беговая работа. Даже в Олимпике полегче тренировки были, вся работа была с мячами.

Еще второй круг, все впереди. Как подготовимся, подойдем к чемпионату – тоже очень важно. Второй круг будет очень тяжелым. Даже если мы и вверху таблицы, будет очень тяжело сосредоточиться", — сказал Пасич программе Футбол NEWS.

Пасич уже выступал за "красно-черных" в первой половине сезона-2017/18. За 15 матчей в футболке Вереса он забил одинг гол.

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