Украина

Украинский полузащитник прокомментировал свой дебют за новую команду.

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 отправился в гости к Карпатам. Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

Стоит отметить, что в данном поединке дебютировал за львовский клуб полузащитник Геннадий Пасич, который перебрался в стан "зелено-белых" в зимнее трансферное окно.

"Счастлив, что мне удалось дебютировать в зелено-белой футболке, это большая честь для меня, ведь Карпаты — легендарный клуб со своей историей и традициями. Физически чувствую себя хорошо, на 100% готов демонстрировать хорошую игру в каждой последующей встрече. Если же говорить о результате вчерашнего ничейного поединка против Днепра-1, им я не доволен, ведь мы выходили на футбольное поле с одной задачей — победить".

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"С партнерами по команде у меня прекрасное взаимопонимание, ведь у нас невероятно дружный коллектив. С тем же Владиславом Дубинчаком чувствуем друг друга с полуслова, играть с ним на одном фланге очень комфортно. Взятие ворот? Отдал передачу на Дмитрия Клеца, сделал забегание по флангу и получил пас в ответ от нашего капитана. Хорошо, что мне удалось точно прострелить на Матара, который уже и переправил мяч в сетку ворот соперника".

"На все матчи будем настраиваться только на победу. Полностью осознаю ситуацию в турнирной таблице. Итак, каждый следующий поединок для нас — финал, будем делать все для того, чтобы достичь положительного результата", — приводит слова Геннадия Пасича пресс-служба львовских Карпат.

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