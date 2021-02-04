Украина

Александрия не стала продлевать отношения с футболистом.

Как сообщает официальный сайт армянского Арарата из Евревана, клубу удалось достичь договоренности о переходе нападающего Александрии Максима Задераки на правах свободного агента.

26-летний игрок в новом сезоне успел провести 10 матчей (305 минут) за команду Владимира Шарана, сумев по разу отметиться точным ударом и результативной передачей.

Воспитанника донецкого Металлурга, который также известен по выступлениям за каменскую Сталь, трансферный портал Tranfermarkt оценивает в 300 тыс. евро.

Сразу после перехода в стан лидера текущего розыгрыша национального первенства Армении, Задерака дал интервью пресс-службе клуба, в котором поделился эмоциями от подписания контракта.

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что пригласили меня в команду. Сразу могу сказать, что здесь прекрасная команда, очень хорошие люди. Когда я приехал сюда в первый день, я даже не чувствовал себя легионером. Все тепло встретили меня, думаю, что моя адаптация пройдет очень быстро, начну помогать команде занимать самые высокие позиции.

Прежде всего, хочу пожелать болельщикам скорейшего возвращения на стадионы. Желаю всем крепкого здоровья, чтобы они могли прийти на стадион с женами и детьми и поддержать ереванский Арарат", — подытожил футболист.

Дебютировать в официальном поединке за свой новый клуб Максим сможет уже в ближайшей домашней игре Арарата против Урарту, которая состоится 21 февраля.