Украина

Наставник Колоса подвел итог зимним сборам его команды.

Ковалевский Колос успешно завершил международную часть программы в рамках зимних сборов в преддверии возобновления официальных поединков, после чего вернулся обратно в Украину, где продолжит подготовку к матчу УПЛ против донецкого Шахтера.

Главный тренер "колосков" Руслан Костышин в интервью телеканалу Футбол прокомментировал итоги тренировочных занятий для его команды за прошедший период, уделив внимание игре "зимнего" новичка команды Дмитрия Хлебаса.

"Хочу сказать, что у парней есть характер. Их можно понять, когда после нагрузок у них что-то не получается. Они знают, что даже на сборах я сержусь, когда мы проигрываем, поэтому они играют до конца. Хорошие эмоции на сборах очень нужны.

Всего пару раз мне приходилось сердиться и серьезно разговаривать с командой. У нас были дни, когда команда была тяжелая и не бежала, когда уже накопилась усталость. Мы поговорили, и на следующий день продолжился нормальный процесс. Когда сборы проходят 23 дня, нужно понимать, что будут дни, когда команда будет как неживая.

К нам пришел в команду Хлебас. Мы провели хорошо прошлый сезон. И все знают, что после таких сезонов я футболистов не меняю. Жизнь покажет, как они будут дальше выдерживать. Также, к нам пришел Николай Золотов — нам нужен был после ухода Емеца левый защитник.

Сезон покажет, что команде даст Хлебас. На сборах он может феерить, а в официальных матчах может ничего не показать. А может все быть и наоборот. То, что он мастеровитый футболист с хорошими качествами, никто не отрицает. Хлёбас — очень наглый на гол, на удар. Он в этом плане эгоист — мне это нравится. У него неплохой дриблинг, что я всегда хотел видеть в нападающих. Все покажет чемпионат", — подытожил Руслан Костышин.

Матч Колос — Шахтер запланирован на 13 февраля.