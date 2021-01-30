Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты контрольного матча.
Колос - Динамо Тбилиси, ФК Колос
30 января 2021, 10:41
Вчера, 29 января, Колос провел очередной контрольный матч, в котором расписал мировую с Динамо Тбилиси (1:1).
Подопечные Руслана Костышина смогла сравнять счет в компенсированное время арбитром ко второму тайму благодаря голу в исполнении Ориховского. У соперников в середине первого тайма отметился Споркследе.
Колос — Динамо Тбилиси 1:1
Голы: Ориховский, 90+3 — Споркследе, 20.
Колос (стартовый состав): Кучерук, Зозуля, Новак, Петров, Черноморец, Задоя, Богданов, Селезнев, Исаенко, Данфа, Лысенко.
На замены выходили: Кучеренко, Кравченко, Милько, Гавриш, Нгамба, Ориховский, Костышин, Ильин, Антюх, Хлебас, игрок на просмотре.