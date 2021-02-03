Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Вчера, 2 февраля, Колос провел очередной контрольный матч на сборах в Турции, в котором был обыгран казахстанский Атырау (3:2).

Гости из Казахстана открыли счет уже на седьмой минуте поединка, но затем Гавриш сравнял цифры на табло в начале второго тайма, а спустя 11 минут Ориховский вывел коваливцев вперед.

Атырау сравнял счет через восемь минут, но все же последнее слово было за украинской командой, где Ориховский оформил дубль, забив на последней минуте встречи.

Колос — Атырау 3:2

Голы: Гавриш, 49, Ориховский, 60, 90 — Гжельчак, 7, Джуматов, 68.

Колос: Кучерук (Кучеренко, 46), Кравченко, Гавриш, Петров, игрок на просмотре, Задоя (Костышин, 70), Богданов (Нгамба, 65), Ориховский, Антюх (Ильин, 70), Данфа (Лысенко, 46), Хлебас (Исаенко, 70).