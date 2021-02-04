Украина

Две украинские команды провели товарищеский поединок в Турции.

В очередном контрольном матче на сборах в Турции донецкий Олимпик минимально обыграл львовский Рух со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч был забит в концовке первого тайма, а его автором стал форвард Олимпика Ибрагим Каргбо-младший.

Свой следующий поединок Олимпик проведет 5-го февраля против представителя Северной Македонии — ФК Шкупи.

Футболистов Руха сегодня ждет еще одна игра, которая начнется в 16:30 по киевскому времени. Соперником львовян будет брестский Рух.

Олимпик — Рух 1:0

Гол: Каргбо, 39