Украина

Алексей Антонов рассказал о ситуации в донецкой команде во время зимнего перерыва.

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов прокомментировал кадровую ситуацию в донецкой команде и рассказал о целях клуба на этот сезон.

"У нас каждый год одно и то же задание — попасть в топ-тройку. Это задача-максимум, а минимум — попасть в пятерку. Нам на многие позиции не хватает футболистов. Думаю, некоторые еще прилетят на просмотр в Киев, но это будет уже позже. У нас есть скаутская группа, много видео, по которым можно посмотреть футболиста и понять, кто это.

По Бенито и Каргбо Динамо не обращалось. Думаю, они доиграют до конца сезона и дальше будем смотреть. По Шахабу новой информации нет. Либо останется как есть, либо будет какое-то предложение. Возвращение Шахаба в основной состав маловероятно, потому что он уже подписал предварительный контракт с Зарей. Тренер его уже не видит в составе, так как на его место нужно наигрывать новичка", — приводит слова Антонова ТК Футбол 1/2/3.

После 13 туров Олимпик занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.