Украина

Трансфер игрока в Бельгию, похоже, сорвался.

Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич останется в клубе и пока не перейдет в Андрелехт.

"Я рад, что Кухаревич остался. Считаю, что он может принести много пользы команде. Я вообще не заметил никаких изменений в его поведении в связи с разговорами о его трансфере.

Он хорошо работает, выкладывается на тренировках", — сказал главный тренер Руха Иван Федык в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в декабре Кухаревич отправился в Андерлехт, где прошел медобследование и познакомился с главным тренером Венсаном Компани. На игрока также претендовало киевское Динамо.

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