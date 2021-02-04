Вашему вниманию прямая трансляция контрольного поединка.
ФК Рух Львов
04 февраля 2021, 16:35
Львовский Рух проведет второй контрольный поединок за один день на сборах в Турции.
Матч с одноименным клубом из Бреста запланирован на 16:30 по киевскому времени
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча:
Напомним, что в первом матче сегодняшнего дня Рух минимально уступил донецкому Олимпику (0:1).
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