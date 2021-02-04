Украина

Вашему вниманию прямая трансляция контрольного поединка.

Львовский Рух проведет второй контрольный поединок за один день на сборах в Турции.

Матч с одноименным клубом из Бреста запланирован на 16:30 по киевскому времени

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча:

Напомним, что в первом матче сегодняшнего дня Рух минимально уступил донецкому Олимпику (0:1).

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