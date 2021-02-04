Украина

Завтра "горняки" проведут заключительный спарринг, после чего вернуться в Украину.

Сегодня, 4 февраля, подопечные Луиша Каштру провели заключительную тренировку на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Сегодняшнее занятие носило восстановительный характер, так как вчера игроки Шахтера провели два контрольных матча против Мариуполя (2:2) и Слована (0:1).

Также отмечается, что нападающие Жуниор Мораес и Богдан Вьюнник занимались в общей группе.

"Мы очень хорошо поработали на сборах. Оба даются непросто, нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем себя великолепно. Вчера провели два спарринга, завтра – еще один. Результат важен, но он не превыше всего, ведь главнее – отработать нашу модель игры и набрать физическую форму. Вот с Колосом и Маккаби – да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже практически готовы к официальным матчам", — сказал Тете в интервью Shakhtar News.

"Думаю, практически все запланированное тренерским штабом на сборах удалось выполнить, вся информация есть. В этом году и погода сопутствовала подготовке, не было переносов или отмен тренировок. Вратари? Мы проделали хорошую, интенсивную работу и готовы", — добавил вратарь "горняков" Андрей Пятов.

Напомним, что завтра Шахтер проведет заключительный контрольный матч против боснийского Бораца, после чего "горняки" планируют вернуться в Украину.