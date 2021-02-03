Украина

"Горняки" и "азовцы" сошлись в спарринге.

В рамках товарищеского матча в Турции донецкий Шахтер сыграл в результативную ничью с Мариуполем (2:2).

За "горняков" голами отличились Коноплянка и Фернандо. У Мариуполя забивали Бондаренко и Кащук.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Шахтёр — Мариуполь 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90+2 — Бондаренко, 51, Кащук, 67 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо

Мариуполь: Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк Драмбаев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Кащук, 46)