Украина

Киевское Динамо высказало соболезнования в связи с утратой.

Сегодня, 4 февраля, на 102-м году жизни умер отец братьев Игоря и Григория Суркисов Михаил Давыдович.

10 декабря ему исполнился 101 год.

"Динамо Киев выражает глубокое сочувствие Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца.

Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек — легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых.

Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса.

Вечная ему память". — сказано в соболезновании на официальном сайте Динамо.

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