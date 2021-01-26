Функционер заявил, что не отдаст клуб "первому встречному".
Игорь Суркис / Football.ua
26 января 2021, 16:28
Президент киевского Динамо Игорь Суркис признался, что не даст развалить клуб, пока он им руководит.
"Что может меня заставить уйти с поста президента Динамо? Вот если вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду".
Читай также: Игорь Суркис рассказал о своей мечте
"Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить, болтать языком и развалить... Пока я живой, я развалить Динамо не дам.
Готов ли я продать Динамо? Если я буду понимать, что человек, который купит Динамо, сделает не так, как сделал Курченко для Металлиста, то я готов", — сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.