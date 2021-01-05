Украина

Дарио не решил, будет ли когда-нибудь тренировать.

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна заявил, что пока не решил, будет ли он начинать тренерскую карьеру.

"Я не знаю еще, хочу ли заниматься тренерской работой. Вот в чем вопрос. Я вернулся домой. Рад, что получил возможность помочь Шахтеру не как футболист, а как тренер, амбассадор".

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"Я поиграл год в Италии. Очень рад, что провел год там. Для меня это очень большой опыт, выучил итальянский, посмотрел. Когда поступило предложение Шахтера, у меня было 50 на 50, продолжать ли играть дальше. На предложение горняков я согласился", — сказал Срна YouTube-каналу Шахтера.

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