Украина

В скором времени можно ожидать официальное объявление о переходе нападающего.

В интервью телеканалу Футбол президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин подтвердил ранее появившуюся информацию о переходе иранского форварда Захеди Шахаба в состав луганской Зари. При этом, руководитель клуба также не стал скрывать итоговую сумму сделки.

"Когда ведут переговоры президенты, то договариваются быстрее, чем через агентов. Провели переговоры с президентом Зари Евгением Геллером. Несколько дней они шли, сложный переговорщик. Пришли к варианту, что Заря платит за трансфер Шахаба 360 тысяч долларов.

Было предложение от Риу Аве, тоже хороший клуб, который играет в Европе. Но Шахаб уже подписал предварительный контракт с Зарей, поэтому мы не могли настаивать, чтобы он перешел в Риу Аве. Он выбрал свой путь — футбольный клуб Заря".

25-летний иранский форвард пришел в донецкий Олимпик в августе 2019 года в качестве свободного агента, после чего провел за клуб 36 поединков, отметившись 14-ю результативными ударами и тремя голевыми передачами.