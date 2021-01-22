Украина

Иранский форвард намерен остаться в чемпионате Украины.

Трансферная сага нападающего Олимпика Захеди Шахаба продолжается. Как сообщает программа Футбол NEWS, иранец определился с последующим местом продолжения карьеры.

Отмечается, что 25-летний футболист планирует остаться в украинской Премьер-лиге, предпочитая трансфер именно в луганскую Зарю, а не в португальский Риу Аве.

Дело в том, что Шахаб хотел бы попробовать свои силы в еврокубках и побороться с командой Виктора Скрипника за выход в Лигу Европы.

Как Заря, так и Риу Аве предложили Олимпику за иранского форварда по 300 тысяч евро, при этом португальцы готовы заплатить донецкому клубу 25% от следующей продажи игрока.

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