Луганчане сыграют очередной матч на сборах в Турции.
ФК Заря
06 февраля 2021, 08:45
Луганская Заря на сборах в Турции проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона в УПЛ.
Соперником подопечных Виктора Скрипника будет Динамо Тбилиси. Встреча состоится 6 февраля в 14:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка:
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