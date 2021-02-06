Украина

Луганчане сыграют очередной матч на сборах в Турции.

Луганская Заря на сборах в Турции проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона в УПЛ.

Соперником подопечных Виктора Скрипника будет Динамо Тбилиси. Встреча состоится 6 февраля в 14:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка:

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