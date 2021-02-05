Украина

Главный тренер днепрян прокомментировал возможности нападающего.

Игор Йовичевич считает, что Евгений Селезнев по-прежнему находится в хорошей форме и пригодился бы ему в Днепре-1.

"Приглашу ли Селезнева, если будет возможность? Конечно. Он продолжает хорошо делать свою работу, это один из футболистов, которых мне хотелось бы видеть в команде", – сказал Йовичевич Youtube-каналу Бомбардир.

Селезнев перешел в Колос прошлым летом и за это время провел 12 поединков, в которых забил пять голов. Недавно он покинул команду из-за нарушения режима.

Напомним, что ранее главный тренер Олимпика заявил, что не взял бы Евгения Селезнева себе в команду.