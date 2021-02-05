Украина

Футболист трогательно попрощался с Днепром-1.

Полузащитник Сергей Кравченко попрощался с СК Днепр-1, который он покинул после первой половины сезона УПЛ.

"Футбол для меня — это больше, чем игра, а Днепр — больше, чем команда. За эти 11 лет я прикипел к ней всем сердцем и обрел здесь настоящую футбольную семью.

Днепр стал для меня вторым домом и родиной моих детей. В команде было много футболистов, тренеров и руководителей, и я благодарен каждому из них. Отдельная благодарность всему персоналу, который, несмотря на все сложности, всегда трудился с полной отдачей.

Спасибо каждому сотруднику базы и стадиона. Я всегда сражался за каждого , кто был причастен к клубу и городу и горд, что сегодня могу каждому из них честно смотреть в глаза. Низкий вам поклон!

Я всегда уважал болельщиков и ценил их поддержку (а критика помогала становиться сильнее). Мне хочется сказать очень много хороших слов, но... уверен в одном, этот клуб дал мне намного больше, чем я ему. Поэтому и не говорю прощайте...", - написал Кравченко в Instagram.

Напомним, что в начале февраля Кравченко подписал контракт с одесским Черноморцем и прокомментировал переход в стан "моряков".