Футболист трогательно попрощался с Днепром-1.
Сергей Кравченко, СК Днепр-1
05 февраля 2021, 15:45
Полузащитник Сергей Кравченко попрощался с СК Днепр-1, который он покинул после первой половины сезона УПЛ.
"Футбол для меня — это больше, чем игра, а Днепр — больше, чем команда. За эти 11 лет я прикипел к ней всем сердцем и обрел здесь настоящую футбольную семью.
Днепр стал для меня вторым домом и родиной моих детей. В команде было много футболистов, тренеров и руководителей, и я благодарен каждому из них. Отдельная благодарность всему персоналу, который, несмотря на все сложности, всегда трудился с полной отдачей.
Спасибо каждому сотруднику базы и стадиона. Я всегда сражался за каждого , кто был причастен к клубу и городу и горд, что сегодня могу каждому из них честно смотреть в глаза. Низкий вам поклон!
Я всегда уважал болельщиков и ценил их поддержку (а критика помогала становиться сильнее). Мне хочется сказать очень много хороших слов, но... уверен в одном, этот клуб дал мне намного больше, чем я ему. Поэтому и не говорю прощайте...", - написал Кравченко в Instagram.
Напомним, что в начале февраля Кравченко подписал контракт с одесским Черноморцем и прокомментировал переход в стан "моряков".