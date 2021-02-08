Украина

Клуб из Первой лиги договорился с чемпионом о смене места проведения игры.

Агробизнес попросил Шахтер провести поединок Кубка Украины в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Об этом в интервью программе ФутболNews рассказал бывший президент команды Олег Собуцкий, которого ранее отстранили от футбольной деятельности.

"Сыграем в Киеве из-за непредсказуемые погодных условий. Не рискуем, ведь раньше с Ингульцом были вопросы по подготовке поля. Мы предложили Шахтеру сыграть в Киеве, а он с радостью согласился из-за плотного графика".

Напомним, что Ингульцу засчитали техническое поражение в матче против Шахтера.