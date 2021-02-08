Клуб из Первой лиги договорился с чемпионом о смене места проведения игры.
Олег Собуцкий
08 февраля 2021, 01:00
Агробизнес попросил Шахтер провести поединок Кубка Украины в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
Об этом в интервью программе ФутболNews рассказал бывший президент команды Олег Собуцкий, которого ранее отстранили от футбольной деятельности.
"Сыграем в Киеве из-за непредсказуемые погодных условий. Не рискуем, ведь раньше с Ингульцом были вопросы по подготовке поля. Мы предложили Шахтеру сыграть в Киеве, а он с радостью согласился из-за плотного графика".
Напомним, что Ингульцу засчитали техническое поражение в матче против Шахтера.