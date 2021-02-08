Украина

Голкипер "бело-синих" поделился своими эмоциями после завершения сборов.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко поделился своими мыслями после завершения зимних сборов "бело-синих", которые прошли в ОАЭ, а затем в Турции.

"Сборы подошли к концу! Команда Динамо хорошо поработала на двух сборах в ОАЭ и Турции.

Теперь впереди нас ждёт очень интересная и насыщенная вторая часть сезона! Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами в чемпионате и Лиге Европы", — написал Бойко на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне Бойко провел всего лишь один поединок за Динамо, в котором пропустил два мяча от Ференцвароша в Лиге чемпионов.