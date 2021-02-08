Голкипер "бело-синих" поделился своими эмоциями после завершения сборов.
Денис Бойко, Instagram
08 февраля 2021, 15:59
Вратарь киевского Динамо Денис Бойко поделился своими мыслями после завершения зимних сборов "бело-синих", которые прошли в ОАЭ, а затем в Турции.
"Сборы подошли к концу! Команда Динамо хорошо поработала на двух сборах в ОАЭ и Турции.
Теперь впереди нас ждёт очень интересная и насыщенная вторая часть сезона! Мы полны сил и уверенности перед первыми матчами в чемпионате и Лиге Европы", — написал Бойко на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне Бойко провел всего лишь один поединок за Динамо, в котором пропустил два мяча от Ференцвароша в Лиге чемпионов.