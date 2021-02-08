Победу украинской команде принес дубль Оскара Мкомолы.
Фото ФК Ингулец
08 февраля 2021, 18:33
В очередном спарринге на зимних сборах в Турции Ингулец одолел соперника из Казахстана.
До 72-й минуты Арыс успешно сдерживал атаки Ингульца, однако затем очередная атака завершилась точным ударом Оскара Мкомолы.
Когда судья уже готовился дать сигнал о завершении матча, новичок украинской команды удвоил ее преимущество в счете.
Ингулец — Арыс 2:0
Голы: Мкомола, 72, 90.
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