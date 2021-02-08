Украина

Победу украинской команде принес дубль Оскара Мкомолы.

В очередном спарринге на зимних сборах в Турции Ингулец одолел соперника из Казахстана.

До 72-й минуты Арыс успешно сдерживал атаки Ингульца, однако затем очередная атака завершилась точным ударом Оскара Мкомолы.

Когда судья уже готовился дать сигнал о завершении матча, новичок украинской команды удвоил ее преимущество в счете.

Ингулец — Арыс 2:0

Голы: Мкомола, 72, 90.

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