Сильнейшего в контрольном поединке выявить не удалось.
Фото ФК Александрия
08 февраля 2021, 18:49
В очередном матче на сборах в Турции Александрия упустила победу над грузинским Сабуртало.
Уже на 18-й минуте Богдан Мишенко открыл счет, реализовав пенальти, однако на 74-й минуте Борисенко не смог справиться с ударом грузинского футболиста после прострела с левого фланга.
Во вторник, 9 февраля, Александрия проведет контрольный поединок против латвийской Валмиеры.
Александрия — Сабуртало 1:1
Голы: Мишенко, 18, с пенальти — 74.
Александрия (стартовый состав): Борисенко — Бабогло, Мельник, Гордиенко — Глоба, Калюжный, Дришлюк, Мишенко, Стецков — Устименко — Новиков.
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