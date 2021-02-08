Украина

Сильнейшего в контрольном поединке выявить не удалось.

В очередном матче на сборах в Турции Александрия упустила победу над грузинским Сабуртало.

Уже на 18-й минуте Богдан Мишенко открыл счет, реализовав пенальти, однако на 74-й минуте Борисенко не смог справиться с ударом грузинского футболиста после прострела с левого фланга.

Во вторник, 9 февраля, Александрия проведет контрольный поединок против латвийской Валмиеры.

Александрия — Сабуртало 1:1

Голы: Мишенко, 18, с пенальти — 74.

Александрия (стартовый состав): Борисенко — Бабогло, Мельник, Гордиенко — Глоба, Калюжный, Дришлюк, Мишенко, Стецков — Устименко — Новиков.

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