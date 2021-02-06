Украина

В контрольном поединке на сборах Кайрат не смог оказать достойного сопротивления.

В очередном спарринге на сборах в Турции Александрия крупно обыграла Кайрат — сообщает официальный сайт клуба.

В первом тайме забитых мячей не было, зато после перерыва Александрия отличилась четыре раза, а чемпион Казахстана — лишь один.

Следующий контрольный поединок Александрия проведет в понедельник, 8 февраля, против грузинского Сабуртало.

Александрия — Кайрат 4:1

Голы: Шастал, Ситало, Новиков, Устименко.

Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гречишкин, Банада, Ковалец, Шастал, Третьяков, Ситало.