Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.
Фото ФК Александрия
06 февраля 2021, 20:31
В контрольном поединке на зимних сборах в Турции Александрия не оставила шансов чемпиону Казахстана.
Подопечные Владимира Шарана отправили в ворота Кайрата четыре мяча, а в ответ позволили сопернику забить лишь один.
Александрия — Кайрат 4:1
Голы: Шастал, Ситало, Новиков, Устименко.
Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гречишкин, Банада, Ковалец, Шастал, Третьяков, Ситало.