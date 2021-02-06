Украина

Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.

В контрольном поединке на зимних сборах в Турции Александрия не оставила шансов чемпиону Казахстана.

Подопечные Владимира Шарана отправили в ворота Кайрата четыре мяча, а в ответ позволили сопернику забить лишь один.

Александрия — Кайрат 4:1

Голы: Шастал, Ситало, Новиков, Устименко.

Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух, Гречишкин, Банада, Ковалец, Шастал, Третьяков, Ситало.