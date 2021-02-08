Украина

Полузащитник "горняков" поведал о разговоре с армянином.

Тарас Степаненко рассказал о самом сильном периоде Шахтера, а также отметил выдающийся профессионализм Генриха Мхитаряна.

"За те десять лет, что я в команде, думаю, тот Шахтер, который обыгрывал Челси и играл вничью с Ювентусом, самый сильный. Причем должны были выигрывать в Турине, но попали в штангу и перекладину. Сейчас все футболисты, которые были в том Шахтере, играют в топ-клубах Европы.

Помню, смеялся над Мхитаряном, когда он говорил, что будет играть за Арсенал. Думаю: "Какой Арсенал?". Человек играл в Манчестер Юнайтед, потом Арсенале и еще в Боруссии Д. Он действительно профессионал с большой буквы. Многие молодые футболисты должны смотреть именно за карьерой Мхитаряна", — сказал Тарас Степаненко.

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