Украина

Делегация столичного клуба завершила сборы в Турции.

Динамо после проведенного одиннадцатидневного сбора на турецкой земле прилетело в Киев, сообщает официальный сайт клуба.

Тренерский штаб предоставил футболистам один день отдыха после напряженного тренировочного графика, а уже в среду, 10 февраля, подготовка к возобновлению сезона продолжится.

Напомним, что последним поединком подопечных Мирчи Луческу на сборах была встреча с БАТЭ, которая завершилась разгромной победой.

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