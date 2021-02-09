Украина

Иранский форвард впервые обратился к болельщикам луганского клуба.

После официального подтверждения перехода в луганскую Зарю из донецкого Олимпика, иранский нападающий Захеди Шабаб обратился к фанатам своего нового клуба с помощью комментария пресс-службе "бронзовых" призеров минувшего розыгрыша УПЛ.

"Я рад присоединиться к Заре и стать ее частью. Я серьезно мотивирован. Заря имеет серьезные задачи. Вместе с вами мы достигнем нужного результата", — приводит слова футболиста официальный Twitter-аккаунт Зари.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги иранский форвард оформил восемь забитых мячей в 11-и поединках за Олимпик, отдав при этом две голевые передачи.

Пополнить свой голевой запас он будет иметь возможность в первом официальном поединке луганчан после зимней паузы, в рамках которого Заря на своем поле будет принимать черниговскую Десну. Игра запланирована на 13-е февраля.